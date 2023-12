Der "umgekehrte Adventkalender"

Jeder kennt das Prinzip eines klassischen Adventkalenders: Alle Türchen sind verschlossen und je eine wird nach den Kalendertagen im Dezember geöffnet. Oft wartet eine Süßigkeit darin - heutzutage gibt es aber auch viele weitere Kalender-Arten, etwa mit Alkohol, Gewürzen, Beauty-Produkten und so weiter.

Ein "umgekehrter Adventkalender" hingegen sieht ganz anders aus: Anstatt, dass man etwas herausnimmt, legt man etwas hinein.

Am besten nimmt man dazu eine leere Schachtel und fügt jeden Tag etwas hinzu, was notbedürftige Menschen im täglichen Gebrauch nutzen können - wie Lebensmittel, Hygieneartikel und wärmende Kleidungsstücke.

Sobald die Schachtel dann gut gefüllt ist, kann sie an verschiedene Institutionen deiner Wahl abgegeben werden - sei es das Pfarramt, Organisationen wie die Caritas, das Hilfswerk oder einfach der Augustin-Verkäufer in deiner Nähe. Damit ist man an keine Institution gebunden und kann selbst entscheiden, wem man zu Weihnachten eine Freude bereiten möchte. Das Paket wird so zum sinnvollen Weihnachtsgeschenk für hilfsbedürftige Menschen.