Da Lebensmittelverschwendung ein wesentlicher Treiber der Klimakrise ist, ist ein Umdenken dringend nötig. Die Wiener Christkindlmärkte versuchen dies mit Nachhaltigkeitskonzepten – heuer erstmals auch als Partner von Too Good To Go, der App gegen Lebensmittelverschwendung.

Einwandfreie Produkte, die am Ende des Tages den Gastronomieständen übrig bleiben, erhalten so eine zweite Chance und können preisgünstig im Too Good To Go-Überraschungssackerl gerettet werden.

Nachhaltigkeit am Weihnachtsmarkt

Österreichweit soll der Nachhaltigkeitsgedanke auf den Weihnachtsmärkten heuer mehr zu spüren sein, an erster Stelle steht das Energiesparen. Deshalb setzen zahlreiche VeranstalterInnen auf LED-Lampen, mehr Kerzenlicht und Feuerkörbe, um die BesucherInnen warm zu halten.