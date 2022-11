Schwimmende Sommerkonzerte auf der Alten Donau, die sogenannten Floating Concerts, finden schon seit einigen Jahren statt. Nun organisiert die "Meine-Insel" Bootsvermietung erstmals schwimmende Weihnachtskonzerte. Drei SängerInnen sorgen mit Weihnachtsliedern an den Adventssamstagen sowie am Feiertag (8. Dezember) für besinnliche Stimmung am Wasser.