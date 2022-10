Spätestens Mitte Oktober wird das Thema wieder in den Büro-Gesprächskanon aufgenommen: Was ist mit der Weihnachtsfeier? Wann findet sie statt und vor allem – wo? Und auch in anderen Gruppierungen – Sport, FreundInnen, Bücherzirkel und Co. – wird es langsam Zeit, sich um die weihnachtlichen Feierlichkeiten zu kümmern, wenn man denn eine solche vorhat.

Wir haben euch einige Lokale und Restaurants in Wien herausgesucht, in denen man sich im beruflichen und auch privaten Umfeld hervorragend in Adventsstimmung versetzen lassen kann. Hoch die Gläser!