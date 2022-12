Was macht der Nikolaus?

Die alte Tradition, die auf den Bischof Nikolaus von Myra zurückgeht, erweitert den Advent mit einem weiteren Höhepunkt. Schließlich hat der Mann mit dem weißen Rauschebart Geschenke dabei, die er den braven Kindern in die geputzten Stiefel stellt oder ihnen direkt übergibt.

Kann ich einen Nikolo mieten?

Wer das Leuchten in den Augen der eigenen Kinder sehen will, wenn sie die beeindruckende, in rot gekleidete Gestalt erblicken, muss nicht sofort ein Kostüm mit Bart kaufen. In Wien kann man den Nikolaus einfach mieten. Preislich bewegt sich ein solcher Hausbesuch zwischen 70 und 150 Euro, je nachdem, ob der Krampus dabei ist und wie viel Aufwand seitens der Eltern gewünscht wird.

Hier einige nützliche Links für den Nikolaus-Hausbesuch:

Krampus und Nikolaus: Geschichte

Good Cop, Bad Cop: Das sind Nikolo und sein ewiger Begleiter, der Krampus. Ersterer bringt den braven Kindern Geschenke und lässt so mit ihnen das Jahr Revue passieren. Der Krampus wiederum ist eine Schreckgestalt, die unartige Kids bestrafen soll. Dafür dient eigentlich die Rute – aber allein das unheimliche Aussehen flößt den meisten Kleinen (und Großen!) auch so genug Angst ein.

Wer also einen Nikolo nach Hause bestellt oder an einem Krampuslauf teilnimmt, sollte sein Kind zuvor ausreichend darüber aufklären, dass es sich um einen verkleideten Menschen handelt. Die späteren, angstfreien Erwachsenen werden es danken!