Zugegeben, neue Ausstellungen geben sich auch in diesem Sommer nicht so zahlreich wie in anderen Jahreszeiten. Wer die heißen Tage lieber im kühlen Museum als im Freibad verbringt, hat im August dennoch einige Auswahl: So zeigt die Salzburger Messe "Art&Antique" unter anderem archäologische Schätze, das Wiener MAK präsentiert Schmuckstücke und das ImPulsTanz-Festival gibt sich mit Ausstellungen interdisziplinär.

Aber der Reihe nach: