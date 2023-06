Aktionskunst als Gesellschaftskritik

VALIE EXPORT selbst gab Einblicke in die damalige Verfasstheit der Gesellschaft, die sie etwa zum Vordringen in den öffentlichen Raum ermunterte. "Die Stadt gehört uns allen, auch mir, indem ich mich in sie einfüge", erläuterte sie etwa in Hinblick auf ihre "Körperkonfigurationen", in denen sie sich selbst in der Wiener Innenstadt in Beziehung zur (Nachkriegs-)Architektur setzte. "Es war der Weg weg von den Galerien und den Museen, hinein in den urbanen Raum", erinnert sie sich an die Flucht vor den damals konservativen Kunsttempeln. Auch die Thematisierung von Schmerz, etwa im Zuge des tätowierten Strumpfbandes in der "Body Sign Action" im Jahr 1970, gehörte damals fest zu ihrer Auseinandersetzung mit der Rolle des weiblichen Körpers in der Gesellschaft. "Die Befreiung von Zwängen ist auch immer ein schmerzhafter Prozess", sagt sie heute.