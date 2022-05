Leopold Museum: Aktbilder und Köpfe in neuen Ausstellungen

Metallenes im Untergeschoss

Köpfe, Körper und Chanukkaleuchter tummeln sich zwischen den grauen Wänden des Museums-Untergeschosses. Betritt man die neue Ausstellung zu Franz Hagenauer, so fallen zuallererst zwei Werke auf: ein kupferner Torso und ein Kopf, der durch seine übergroßen Dimensionen aus der Masse der an die römische Antike erinnernder Häupter heraussticht. Ersterer sei "ein Meisterstück des jungen Bildhauers", erklärte Ristić bei der Presseführung am Donnerstag, Zweiterer stelle den Kopf von Adolf Loos dar.

Zeichnungen und metallene Skulpturen von Köpfen - wenn auch keine berühmten Architekten darstellend - finden sich auch in den weiteren Räumen der Hagenauer-Schau. Dem 1986 verstorbenen österreichischen Bildhauer war sein Handwerk in die Wiege gelegt worden - sein Vater betrieb eine erfolgreiche Metallwerkstatt. Und so verschwimmen bei Hagenauer, der unter anderem von Franz Čižek lernte, die Grenzen zwischen Kunst und Kunsthandwerk. Einige der ausgestellten Häupter fanden sich etwa in Schaufenstern wieder, präsentierten Schals und Damenhüte.