Was ist die Wiener Weltausstellung?

Vor 150 Jahren schwang sich Wien im Konzert der imperialen Metropolen mit einem Großprojekt endgültig zur Weltstadt auf: Am 1. Mai 1873 eröffnete im Prater die 5. Weltausstellung, mit der die Habsburgerresidenzstadt in die Fußstapfen von London und Paris trat, die zuvor die Leistungsschau des Industriezeitalters beheimatet hatten. Nach sechs Monaten und einigen Katastrophen standen zwar horrende Verluste, jedoch ein wiedererstarktes Selbstbewusstsein der Doppelmonarchie.

Es war die Zeit, in der noch der Anspruch herrschte, das aktuelle Wissen der Welt in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft und Wissenschaft oder den Stand von Kunst und Kultur an einem Ort zu vereinen. Verwirklicht wurde dieser monumentale Ansatz in ebenso monumentaler Architektur, deren Höhepunkt im doppelten Sinne die legendäre Rotunde war - eine Stahlkonstruktion, die damals mit 108 Metern Durchmesser der größte Kuppelbau seiner Zeit war. Der Bau stand noch bis 1937 im Prater, bis ein Brand das Wahrzeichen in Schutt und Asche legte.