Lugner, Presley, Pocher und mehr

Für viel Aufsehen sorgten die Gäste des Unternehmers Markus Deussl, der Schauspieler Franco Nero, der Sänger Heino sowie Comedian Oliver Pocher samt Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. "Das ist das Schöne bei uns Männern. Wir können immer das Gleiche anziehen. Mein Frack ist zehn Jahre alt", meinte etwa Pocher über die Ballmode. "Die Stimmung in der Loge ist gut, aber heiß. Und wir haben ja auch zwei ältere Männer drin", sagte der Moderator während der Eröffnung.

Heino bedauerte im Interview mit dem ORF, sein Balldebüt nicht mit seiner kürzlich verstorbenen Frau Hannelore geschafft zu haben. Ablenkung sei selbst am rauschenden Fest nur bedingt möglich für ihn. "Man kann nicht 45 Jahre vergessen lassen." Franco Nero kam allerdings bereits zum zweiten Mal zum Opernball. Er war vor über 40 Jahre auf dem Fest gemeinsam mit Kollege Richard Burton.

Richard Lugner huschte mit seinem Stargast Priscilla Presley am Roten Teppich seitlich vorbei in die Oper. Die Ex-Frau des King of Rock'n'Roll Elvis Presley nahm relativ rasch im vorderen Bereich der Lugner-Loge Platz, um die Eröffnung zu bewundern. Presley fand den Ball "absolut wundervoll". Zur Freude des Baumeisters wagten Presley und Lugner auch noch einen Tanz am Parkett. "Ich liebe diese Energie", sagte die Schauspielerin dem ORF. "Wir haben so etwas nicht in Los Angeles." Sie überlegte sogar, ihren Heimflug in die USA zu verschieben, um noch etwas länger in Wien bleiben zu können, erzählte Presley.