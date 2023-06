Wien Energie/radio fm4/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festbühne

Bonnie Tyler, 20:30 - 21:30:

Die 80s-Ikone muss man nicht lange vorstellen. Ob Boomer, Millenial, GenZ oder Alpha: Wohl jede:r wird abgehen, wenn Bonnie Tyler auf der Insel Hits wie "Holding Out For A Heroe" oder "Total Eclipse of the Heart" schmettert.