Burger aus dem Familienbetrieb

Der Begriff "Babo" wurde übrigens durch den Song "Chabos wissen, wer der Babo ist" des kurdisch-stämmigen Rappers Haftbefehl bekannt und bedeutet so viel wie "der Boss" oder auf Zazaisch so viel wie "Vater". Dazu passt auch das Logo des Berliner Bären, der die kurdisch-stämmige Betreiberfamilie Güler symbolisiert. Für Serhat Güler, seine Frau Rojda, seine Brüder Ferhat und Rohat sowie seine Eltern ist es das mittlerweile dritte Berliner Babo in Wien. Mit dabei ist Rewan Babayigit, der Eigentümer der bekannten Restaurant-Kette Türkis, der besonders für den Ausbau des Franchisekonzepts zuständig ist.

Im Dezember 2020 wurde das erste Berliner Babo in Meidling eröffnet. Im Jänner 2022 ging in Döbling das zweite Lokal in Betrieb, das vorwiegend auf Takeaway und Delivery setzt.

Die neue Berlina Babo-Filiale auf der MaHü soll noch im Herbst eröffnen, ein genauer Opening Day ist noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden!