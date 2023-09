Während des Lockdowns experimentierten Benjamin Hofer und Robert Weishuber mit Street Food in einem Pop-up-Lokal, bevor sie schließlich ihr Restaurant im 5. Bezirk eröffneten. Ihr Ziel war es, neue kulinarische Standards in der österreichischen Gastroszene zu setzen – und das scheint ihnen gelungen zu sein. Ihre mittlerweile legendären Smashed Burger sind heiß begehrt: Sie bestehen aus Fleisch von ausgedienten österreichischen Milchkühen, hausgemachten Buns und Ketchup, American Cheese, Zwiebeln und Essiggurken. Hier sind keine Tischreservierungen möglich, es gilt: First come, first served.

Kettenbrückengasse 15, 1050 Wien