Heiß, heißer, Frequency: Der hochsommerliche Festivalreigen ging am Samstag knallbunt und lautstark zu Ende.

Nicht wetterbedingt, sondern aufgrund eines polizeilichen Einsatzes wurde der Festivalspaß jedoch kurzzeitig getrübt: Die Finanzpolizei hat am Gelände in St. Pölten zahlreiche Kontrollen durchgeführt. Mehrere Security-Mitarbeitende und Essenslieferanten suchten scheinbar beim Eintreffen der Beamt:innen das Weite, wie etwa orf.at berichtet. „Sie wurden offenbar durch SMS-Nachrichten vor den Kontrollen gewarnt“, hieß es in einer Aussendung des Finanzministeriums am Sonntag.