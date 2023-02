Am 7. Juli wird in der Wiener Arena "ein völlig neues Format in der österreichischen Musiklandschaft" aus der Taufe gehoben: Beim "Sisters Festival" sollen fünf nationale und internationale "all female und female fronted Acts" aufspielen, wie es in der Ankündigung heißt. Erwartet werden am Open-Air-Areal das US-Duo CocoRosie, die irische Sängerin Amy Montgomery, die heimische Formation Dives sowie die Wiener Musikerin Aygyul, eine weitere Headlinerin soll folgen.