Was ist euer Alleinstellungsmerkmal unter all den anderen Kollektiven?

Wir bieten möglichst vielen Künstler:innen eine Bühne und betreiben deshalb nicht das "übliche" Kollektivdenken mit "Artitsts in Residence". Alle, die unsere Vision und unser Verständnis von Musik teilen, haben Platz hinter den Verum-Gaudium-Decks. Außerdem bevorzugen wir besondere Locations, wie zum Beispiel die Besucherterrasse am Flughafen Wien, eine Straßenbahn, ein Boot am Mondsee oder der Balkon der Wiener Karlskirche. Hauptsache, es ist mühsam zum Aufbauen und für die Besucher:innen ein unvergessliches Erlebnis.

Welcher ist euer Lieblingsclub und warum?

Wenn es den perfekten Lieblingsclub gäbe, würde es unser Kollektiv nicht geben ...