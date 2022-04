Prater (Nähe Lusthaus)

Egal, welche Wiener Orte man für eine Liste zusammensucht – der Prater ist immer dabei! In dem riesigen Naturgebiet wächst natürlich auch Bärlauch. Da er aber so zentral liegt, werden die Bestände regelmäßig von Suchenden dezimiert. Wen also die Sammellust relativ spät in der Saison packt, der könnte leer ausgehen.