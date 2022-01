Michaela Coel: "Misfits"

Mit sehr persönlichen Einblicken in ihre eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung ermutigt Autorin Coel alle "Misfits" – also Außenseiter:innen jeder Art –, Transparenz zu wagen und einander mit Neugierde und Offenheit zu begegnen. Ein aufrüttelndes, humorvolles und berührendes Plädoyer auf das Anderssein. In deutschsprachiger Ausgabe am 03. Jänner im Ullstein Verlag erschienen.

