Ihr seid Krimifans? Dann kommt ihr im Schikaneder Kultkino auf eure Kosten, hier werden fast jeden Sonntag Episoden der Serie "Tatort" gratis gezeigt! Es gilt allerdings das First Come, First Serve-Prinzip, ihr solltet aber schon 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn vor Ort sein, um Karten zu ergattern. Die nächste Vorstellung läuft am 15. Oktober um 20:15 Uhr.

Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien