Weihnachtszauber in Ottakring

Der Ottakringer Weihnachtsmarkt hat sowohl einen Außen- als auch einen Innenbereich und bietet ein buntes Programm für Jung und Alt. Indoor finden an den Wochenenden unterschiedliche Pop-ups statt – beispielsweise gastiert am 9. und 10. Dezember das Perle-Pop-Up mit Schmuck und Schmankerln in der Brauerei.