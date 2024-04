Nach dem Kabarett ist vor der Schauspielerei

Der gebürtige Burgenländer will nun den Weg in die Schauspielerei einschlagen. Es sei Zeit, "endlich auch einmal andere Rollen als nur den Michi Buchinger zu verkörpern", heißt es in der Presseaussendung. Die Leidenschaft fürs Schauspielen wurde durch seine Sketche in den sozialen Medien geweckt. Nun sei Buchinger laut eigenen Angaben bereit, das Publikum nicht nur mit kurzen TikTok-Clips, sondern auch "auf der großen Leinwand" zu unterhalten. Informationen zu konkreten Projekten sind noch nicht bekannt.