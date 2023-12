Kabarett & Comedy

Das brandneue Programm von Publikumsliebling Andreas Vitásek trägt den Titel „Spätlese“ und erzählt von der Zeitenwende aus der Sicht eines satirischen Einzelgängers. Ebenfalls 2024 mit dabei: die Kernölamazonen mit „Liederliebesreisen: Reloaded“, Malarina mit „Serben sterben langsam“, Alain Frei, der auf „All In“ setzt und Martin Frank, der meint „Wahrscheinlich liegt´s an mir“.



Alex Kristan ist mit "50 Shades of Schmäh“ zu Gast und Michael Mittermeier mit „13“. Gery Seidl dreht nur im Sommer mit seinem Best-Of „Eine Runde Seidl“ im Park und die Science Busters gehen wissenschaftliche Themen auf gewohnt humoristische Weise an (für Kinder und Erwachsene). Omar Sarsam erzählt Heiteres aus der „Sonderklasse“, Stermann & Grissemann stellen fest „Das Ei ist hart“ und Klaus Eckel ist davon überzeugt „Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“.



Zwei Erz-Komödianten, Vollblutmusiker und vor allem Freunde sind ebenfalls mit von der Partie: Thomas Stipsits und Viktor Gernot stehen gemeinsam auf der Bühne mit „Lotterbuben“. Roland Düringer wird mit dem „Regenerationsabend 2.0“ zu sehen sein, Hannes Ringlstetter & Stephan Zinner mit „Zwei Typen, zwei Gitarren, zwei Bücher“. Lydia Prenner-Kasper bringt das Publikum mit einem „Damenspitzerl“ zum Lachen, ebenso Alfred Dorfer mit „und…“, Gernot Kulis in seinem Programm „Best Of 20 Jahre Ö3 Callboy“ und Tricky Niki im „Größenwahn“. Das jüngste Gesicht Christoph Fritz wiederum begibt sich in seinem neuen Programm auf die Suche nach „Zärtlichkeit“.