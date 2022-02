Von 5. bis 13. Februar heißt es in Wien wieder: Kinderbespaßung in den Semesterferien! Viele Familien zieht es nun auf die Skipisten, aber einige bleiben auch in der Bundeshauptstadt. Für jene, die die freie Zeit ihrer Kids im urbanen Raum füllen müssen, haben wir hier genau die richtigen Unternehmungen auf Lager. Vom speziellen Kino-Programm, über Kindermuseen, bis zu (winter)sportlichen Aktivitäten: Das könnt ihr in den Semesterferien in Wien unternehmen!