Kostenloses Sportangebot

Wer in den 2000er-Jahren ein Kind in Graz war, kann sich gut an den ersten Anmeldetag fürs Sommersportprogramm erinnern: Aufstehen in aller Herrgottsfrühe, endloses Anstellen, während die Sonne einen langsam brutzelt und die durchaus stressige Planung mit den FreundInnen. Die schönen Wochen, in denen man neue Sportarten erleben durfte – und das kostenlos! – ließen die Qualen jedoch vergessen.

Mittlerweile klappt die Anmeldung zum Glück auch Online! Die Auswahl ist wie gewohnt vielseitig: Von Crossfit, über Segeln, bis zu Bogenschießen ist alles dabei. Da die Einschreibephase schon Ende Juni losgegangen ist, kann es natürlich sein, dass jetzt nicht mehr alle Kurse zur Verfügung stehen. Am besten erkundigt man sich direkt beim Sportamt!

Alle Infos gibt es hier.