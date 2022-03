Amadeus Austrian Music Awards 2022: Die Nominierten stehen fest

And the Amadeus goes to ... : GewinnerInnen 2021

Edmund erhielten für ihr Album „Leiwand“ ihren ersten Amadeus-Award. Chris Steger holte sich als jüngster Amadeus Preisträger mit „Zefix“ die Trophäe für den „Song des Jahres presented by Hitradio Ö3“. Die Kategorie „Songwriter des Jahres“ presented by AKM/AUME“ entschieden Hubert Molander, Emanuel Treu und Melissa Naschenweng für den Song „Traktorführerschein“ für sich. Mit dem „Best Sound presented by FAMA“ wurde das Album „Tandem“ von Julian le Play ausgezeichnet. Der Amadeus FM4-Award ging an Hearts Hearts.

In den Genre-Kategorien machten My Ugly Clementine (Alternative), Parov Stelar (Electronic/Dance, insgesamt 10. Amadeus), Kaiser Franz Josef (Hard&Heavy), Mavi Phoenix (HipHop/Urban), 5/8erl in Ehr´n (Jazz/World/Blues), Mathea (Pop/Rock) und Melissa Naschenweng (Schlager/Volksmusik) das Rennen.

Opus wurden mit der goldenen Amadeus-Trophäe für ihr Lebenswerk geehrt. Besonderes Highlight: Der „Live-Act des Jahres presented by oeticket.com“ ging 2021 an alle Amadeus-Nominierten - als Auszeichnung und Dankeschön für alle, die während der Pandemie durchgehalten und trotzdem mit ihrer kreativen Karriere weitergemacht haben.