Ed Sheeran 2024 live

Es wird eine Fortsetzung seiner ‘+ - = ÷ x Tour’ (ausgesprochen ‘The Mathematics Tour’). Los geht es am 20. Juli 2024 in der Puskás Aréna in Budapest. Am 10. August macht Sheeran dann seinen erstmaligen Abstecher nach Kroatien, ins Hipodrom in Zagreb. Abschließend geht es dann am 24. August in die National Arena nach Bukarest. Ein Konzerttermin in Österreich ist diesmal nicht eingeplant.

Bei seinem letzten Europabesuch gastierte Ed Sheeran im September 2022 für zwei Konzerte hierzulande im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Mit im Gepäck wird der Popstar neben seinen bekannten Hits auch viel neues Material haben, denn er veröffentlichte heuer mit "-" (Subtract) und "Autumn Variations" gleich zwei Alben. Begleitet wird er auf der Tournee vom britischen Sänger Calum Scott.

Tickets für die Konzerte sind ab Donnerstag, den 26. Oktober ab 10 Uhr auf oeticket erhältlich.