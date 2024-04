"Now that we have almost reached our zenith, we take you to another dimension. Thirty, rough and dirty!": Die für Scooter-Verhältnisse fast schon ausschweifenden Lyrics des Songs "Thirty, Rough And Dirty" sind Programm. Denn die deutschen Techno-Legenden feiern heuer 30. Bandjubiläum. Das Trio, bestehend aus H. P. Baxxter, Marc Blou und Jay Frog, scheint nicht zu jenen Menschen zu gehören, die ihren Geburtstag lieber verschweigen. Auch ihre gleichnamige Tour, mit der sie am 12. April in der Wiener Stadthalle gastieren, ist dem stolzen Jubiläum gewidmet.

30 Jahre im Zeichen des Techno

Doch was ist dieses je ne sais quoi, das für die lange und erfolgreiche Bandgeschichte gesorgt hat und immer noch sorgt? Zumal spielt das Trio damals wie heute in ausverkauften Hallen und verlässt sich dabei nicht nur auf die altbekannten Hits wie "Hyper Hyper" oder "How Much Is the Fish?". Immer nur das Repertoire von 1993 bis 2000 zu spielen wäre ihnen zu langweilig, verriet Frontmann Baxxter, der im bürgerlichen Namen Hans Peter Geerdes heißt, vor einigen Jahren dem "Stern".