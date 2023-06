Musikalisch einwandfrei

The 1975 lieferten eine einwandfreie Show ab – nicht wenige haben sich bestimmt gewundert, wie ein kettenrauchender Sänger alle Töne so präzise treffen konnte. Außerdem wurde eine durchaus überraschende Setlist mit Juwelen wie "Love it if We Made it", "If You're Too Shy" oder auch improvisierten Tracks von den Backstreet-Boys präsentiert. Das Publikum hatte sichtlich Spaß und es würde einen nicht wundern, wenn ein Großteil der Anwesenden auch bei der nächsten Show 2024 wieder mit dabei sein wird – vielleicht dann auch mit einem spannenderen Bühnenbild. Live geht der Zauber von Enfant Terrible Matty Healy so tief unter die Haut, wie es derzeit nur die wenigsten Acts schaffen.