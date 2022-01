Österreich ist ein Messeland. Mehr als 300 Messen finden hierzulande jährlich statt (zumindest war es in Covid-freien Zeiten so), wobei die Fachbereiche breit gefächert sind: Vor allem Bauen und Wohnen, aber auch Gesundheit, Kultur sowie Familie und Freizeitgestaltung sind Themen, die regelmäßig in den heimischen Messe- und Veranstaltungszentren Einzug halten.