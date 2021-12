Natürlich fielen im vergangenen Jahr einige Events erneut der Corona-Pandemie zum Opfer, darunter etwa beliebte Festivals wie das Nova Rock in Nickelsdorf, das Electric Nation in Graz oder das Frequency in St. Pölten.

Aber nicht alle Veranstaltungen mussten aus dem Kalender gestrichen werden. Und im Vergleich zu 2020 war 2021 bereits deutlich mehr los in der Kulturszene unter freiem Himmel. Theater, Kabarett, Konzerte, Filme ... Hier ein Jahresrückblick, der uns daran erinnen soll, dass wir (zum Glück!) nicht das ganze Jahr über im Lockdown waren: