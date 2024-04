Feiern in der Strandbar Hermann - Tickets gewinnen

Für all jene, die das Sommer- und Strand-Feeling schon nicht mehr erwarten können, haben wir nun gute Nachrichten: events.at verlost gemeinsam mit Silent Disco 2x2 Tickets für den ersten Wien-Stopp der Beachtour am 3. Mai in der Strandbar Herrmann. Los geht es ab 19.00 Uhr, Einlass ab 18 Jahren. Für den Sound an diesem Abend sorgen die beiden DJs Robert Hitch und Akela.

Falls das Wetter bei diesem Termin nicht mitspielt, ist als Ersatztermin Freitag, der 10. Mai (19:00 Uhr - 02:00 Uhr) geplant. Ebenfalls in der Strandbar Herrmann, VVK-Tickets behalten im Falle einer Terminverschiebung ihre Gültigkeit.

Mitmachen und gewinnen: Schreibt uns in den Kommentaren hier unter dem Artikel, mit wem ihr den Silent Disco-Abend in Wien zusammen erleben wollt (Hinweis: bitte achte bei der Angabe deiner Email-Adresse darauf, dass es eine Adresse ist, deren Post- und Spam-Eingang du regelmäßig kontrollierst, da wir die Gewinner:innen per Email verständigen).

Oder schaut auf unserem Instagram-Account vorbei und macht dort bei der Verlosung mit.

Die Redaktion wünscht viel Glück!