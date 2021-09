Flohmärkte

Für all jene, die lieber stöbern und entdecken möchten, hält das Wochenende ebenfalls einige Termine bereit. Der Riesenflohmarkt am Wienerberg lädt etwa am Sonntag zur großen Schatzsuche ein. In den Werkshallen in Simmering wiederum macht der Sonnscheinbazar am Samstag und Sonntag Halt.