Eier bemalen, aber bitte mit Stil!

Wann hast du das letzte Mal einen Pinsel in der Hand gehabt? Ostern ist eine schöne Gelegenheit, wieder auf kreative Weise Zeit zu verbringen. Such dir dabei ruhig kreativere Motive aus, es müssen nicht immer bunte Punkte, Streifen und Blümchen sein. Plus: Man kann die Kreationen dann als Ostergeschenke bzw. -deko weiterverwenden.