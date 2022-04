Ausflugstipp: Ostermarkt und Kinderprogramm auf Schloss Hof

Schloss Hof lockt in den Osterferien von 9. bis 18. April mit einem kunterbunten Programm ins Marchfeld. Allen voran mir dem klassischen Ostermarkt, der an den Wochenenden sowie Feiertagen geöffnet ist. Im aufblühenden Gutshof präsentieren zahlreiche AusstellerInnen in den frühlingshaft dekorierten Hütten hochwertiges Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Verschiedene Musikgruppen sorgen für stimmungsvolle Einlagen.

Auch die kleinen Gäste können sich auf den Markt freuen, denn zwischen 13:00 und 16:00 Uhr hoppelt der Osterhase über das Schlossgelände und verteilt kleine Überraschungen. Außerdem sorgen Ponyreiten und Kutschenfahrten für Abwechslung.