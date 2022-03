St. Patricks Day Parade Wien

Was wäre der Patty’s Day ohne Parade? Nach langem Zögern findet der beliebte Straßenumzug nun doch statt! Treffpunkt ist für 11:30 beim Schottenstift in Wien angesetzt. Im Anschluss wird im Golden Harp Alsergrund mit stimmungsgeladenen Show-Einlagen von TänzerInnen der “DoDo Academy of Irish Dance” weitergefeiert.