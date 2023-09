DJing ist Männersache? Von wegen. In der heimischen Nachtszene hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Das zeigt sich unter anderem am Zuwachs weiblicher DJs, die man immer häufiger beim Mixen von Platten in den angesagtesten Clubs trifft. Einige davon haben es bis an die Spitze geschafft – die coolsten Pionierinnen der Nacht möchten wir euch in diesem Artikel vorstellen.