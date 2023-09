Was ist aber, wenn man längst den Überblick verloren hat und gar nicht so recht weiß, welcher Name eines DJs für eine vielversprechende Party steht – und dann auch noch den eigenen Geschmack trifft?

Aus diesem Grund haben wir uns mit unabhängigen DJ-Kollektiven aus Wien unterhalten, die wir euch in diesem Sammelartikel vorstellen möchten. Let’s get the Party started!