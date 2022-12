Wer es noch kniffliger gestalten und alle Gäste von Anfang an miteinbeziehen will, der kann sich zusammenhängende Rätsel überlegen, bei dem die Lösung des ersten Rätsels zum nächsten führt. Quasi eine Art Escape-Room-Spiel in den eigenen vier Wänden. Deine FreundInnen müssen sich den Weg aus der Küche oder der Wohnung bahnen, indem sie alle Rätsel lösen. Aber Achtung! Die Zeit ist natürlich begrenzt und innerhalb einer Stunde beispielsweise müssen es die Gastpersonen aus dem Raum/der Wohnung geschafft haben. Ein paar Anregungen findest du in diesem YouTube-Video.