Silvester für Singles: Tipps für einen gelungenen Jahreswechsel

Auch FreundInnen & Familie sind zum Küssen da

Wer sagt, dass nur verliebte Pärchen um Mitternacht knutschen dürfen? Der Sinn dahinter ist ja, sich gegenseitig viel Glück und Liebe fürs neue Jahr zu wünschen. In diesem Sinne: Schnapp dir die beste Freundin / den besten Freund, deine Geschwister, deine Eltern und gib ihnen einen Kuss zum Jahreswechsel! (natürlich gilt in Pandemiezeiten: Better safe than sorry, also vorher alle am besten rechtzeitg durchtesten).