Solltest du dich doch dafür entscheiden, in kleinem Rahmen den Abend mit deiner Silvester-Crew zu verbringen, ist es empfehlenswert die Feier im Voraus gut durchzuplanen und die richtige Ausstattung zu besorgen.

Fetzige Silvesterdeko

Gestalte deine Wohnung entsprechend, damit ein bisschen Abwechslung in deinen „Partyraum“ kommt. Verbringst du Neujahr gerne in einem Club? Dann check dir LED-Lichter, eine Nebelmaschine und gute Boxen. Auch Glitter und selbstgemachte Deko kommen immer gut an.