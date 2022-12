Mit der Rückkehr zur Tradition steigt sichtlich auch die Motivation, die Neujahrsfete so groß wie möglich zu zelebrieren – immerhin ist das Party-Angebot in Wiener Clubs so ergiebig wie nie! Damit ihr einen Überblick wahren könnt, findet ihr hier eine Auswahl der coolsten Silvesterpartys in Wien.

Bevor man sich aber in die Tiefen des Clubs begibt, kann man sich traditionsgemäß mit dem Neujahrs-Feuerwerk zu Mitternacht einstimmen. Denn die Fete steigt in den meisten Nachtlokalen nicht vor Mitternacht.

Die schönsten Aussichtspunkte fürs Feuerwerkschauen haben wir hier für euch zusammengefasst: