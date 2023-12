Der Countdown läuft, die große Silvesternacht bahnt sich wieder an. Viele von euch (und auch wir!) wollen wahrscheinlich die Neujahrsfete so groß wie möglich zelebrieren – was bei dem Partyangebot der Stadt kein Problem darstellen sollte. Damit ihr einen guten Überblick habt, findet ihr hier eine Auswahl der coolsten Silvesterpartys in Wien.

Bevor man sich aber in die Tiefen des Clubs begibt, kann man sich traditionsgemäß mit dem Neujahrs-Feuerwerk um 0:00 Uhr einstimmen. Nicht vergessen: Die Fete steigt in den meisten Clubs nicht vor Mitternacht.

Die schönsten Aussichtspunkte fürs Feuerwerkschauen haben wir hier für euch zusammengefasst: