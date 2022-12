"A Little Party Never Killed Nobody" sang schon die US-Amerikanische Sängerin Fergie in ihrem 2013 veröffentlichten Popsong zum Film "The Great Gatsby", mit dem sie wohl nicht ganz falsch lag: Wie jüngst veröffentlichte Ergebnisse einer Studie der Universität Indiana zeigen, sollte man bei gegebenem Anlass nicht auf die obligatorische Silvesterparty verzichten.