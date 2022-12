Ob in der Stadt oder am Lande – zur Silvesternacht kann man sich sicher sein, am Ende des Tages auf der der ein oder anderen Silvesterparty zu landen. Unabhängig vom Standort werden zu Neujahr in ganz Österreich zur selben Zeit die Korken von den Sektflaschen gelöst. Welche Party-Hotspots zum Jahreswechsel aber unbedingt besucht werden sollten, lest ihr hier.

Möchte man für die außergewöhnliche Nacht eine Reise in die Bundeshauptstadt antreten, empfiehlt sich ein Besuch in diesen Clubs: