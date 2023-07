Mutter-Tochter-Gespann

Unter diesen ragt vor allem Bettina Mönch als alleinerziehende Donna heraus, deren Tochter Sophie (Anna Rosa Döller) kurz vor der Hochzeit mit Sky (Timotheus Hollweg) steht und davor noch die Frage geklärt haben möchte, wer der einstigen drei Liebhaber ihrer Mutter denn nun ihr Vater ist. Die Münchnerin bewältigt die bisweilen kräftezehrenden Partien der ABBA-Songs mitreißend und weiß sich dabei gegen die Band zu behaupten. Manch Kollege musste da auch dank noch unsicherer Tonmischung bisweilen unfreiwillig in die zweite akustische Reihe zurücktreten.

Doch sei's drum. Für griechisches Urlaubsgefühl am Neusiedler See ist gesorgt. Und das auch noch in klimaschonender Distanz. Bis 20. August läuft die Hitmaschine noch.