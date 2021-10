Diese Theater-Premieren solltest du im Oktober nicht verpassen

Am 20. folgt dort Calle Fuhrs "Encore" - "ein Versuch, diesem Chaos in uns und um uns herum zu begegnen. Basierend auf den Texten der Web-Serie von Calle Fuhr versuchen wir uns an einem Panorama der letzten achtzehn Monate. Es ist eine Vorstellung ohne Anfang, ohne Mitte und ohne Ende, sondern eine reine Zugabe - für alle. Denn wenn wir alle auf der vierten Welle surfen müssen, dann ist 'Encore' wenigstens die dazugehörige Beachparty am Strand."

Am 30. startet die lange verschobene Abschiedsrunde der langährigen "Theater in den Bezirken"-Chefin Doris Weiner: In "Sechs Tanzstunden in sechs Wochen" steht sie in der Inszenierung von Andy Hallwaxx an der Seite von Alexander Jagsch noch einmal selbst auf der Bühne.