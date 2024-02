Das Theater im Park mag es zwar "erst" seit 2020 geben, das Sommertheater hat sich in den vergangenen Jahren aber zu einem Fixpunkt des Wiener Kulturkalenders gemausert. Los geht es heuer am 24. Mai, wenn die naturnahe Bühne wieder ihre Pforten im Schwarzenberggarten am Belvedere öffnet.

Und es wäre nicht das Herzensprojekt des Kabarettisten Michael Niavarani, wenn die Saison nicht mit einer neuen Eigenproduktion starten würde.