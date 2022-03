Volkstheater Wien verschiebt Produktionen auf nächste Saison

Das Recherchestück "Wien's Anatomy" von Karen Breece war als vierte und letzte Produktion des Volkstheaters in den Bezirken geplant. Nun wird dies die erste Bezirke-Inszenierung der Spielzeit 2022/23 sein. Im Mai werden stattdessen aufgrund des Lockdowns ausgefallene Termine von "Der Fall Julia K." in der Regie von Felix Hafner nachgeholt. Auch das Gastspiel "Étude for an emergency. Composition for ten bodies and a car" von Florentina Holzinger wird nicht mehr in dieser Spielzeit stattfinden. Ebenso ist "Der Mann ohne Eigenschaften - Eine Polyphonie" von Robert Musil nun erst "zu einem späteren Zeitpunkt angedacht".

Die Koproduktion des Volkstheater mit dem Theater Bremen und dem Theater Bielefeld "Ich bin Carmen und das ist kein Liebeslied" nach Georges Bizet in der Regie von Paul-Georg Dittrich soll nun nicht wie ursprünglich geplant für eine kurze En-Suite-Serie im Volx Margareten gezeigt werden, sondern in einer einzigen Vorstellung am 6. Mai im Haupthaus. Vier Tage später will das Volkstheater dann seinen Spielplan für die Saison 22/23 vorstellen.