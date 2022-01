"Langgusto" in Mörbisch

Das Langgusto liegt direkt am Westufer des Neusiedlersees. Perfekt also für einen Kurztrip, besonders in der wärmeren Jahreszeit. Hier werden kullinarische Schmankerl aus der Region geboten, aber auch mediterrane und internationale Küche. Achtung, das Lokal hat nur 68 Plätze, daher unbedingt reservieren!

Nordhafen 1, 7072 Mörbisch am See

0676 7333838