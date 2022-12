Die besten Events 2023 im Burgenland

Hier ein genauer Überblick der Veranstaltungshighlights im Burgenland im neuen Jahr (Stand Dezember 2022). Änderungen sind wie immer vorbehalten.

8.1. Neujahrskonzert Johann Raiding, Lisztzentrum Strauss Ensemble 10.1.-26.2. Ausstellung "Tonscherben" Eisenstadt, Landesgalerie Burgenland 10.1.-31.12. Ausstellung "Das Eisenstadt, Landesmuseum Burgenland - Land in Burgenland Bewegung - Land der Begegnung" 11.1. Neujahrskonzert Eisenstadt, Kultur- und Haydnorchester Eisenstadt Kongresszentrum 12.1. Aufführung "Kunst" von Oberschützen, Kulturzentrum Yasmina Reza 15.1. Neujahrskonzert Girardi Oberschützen, Kulturzentrum Ensemble 21.1. Aufführung "Die Nacht der Eisenstadt, Kultur- und Musicals" Kongresszentrum 22.1. Konzert zum Jahresbeginn Eisenstadt, Schloss Esterhazy 27.1.-5.2. Faschingskabarett Güssing, Kulturzentrum 27.1. Kabarett Lydia Eisenstadt, Kultur- und Prenner-Kasper Kongresszentrum "Damenspitzerl" 27.1. Kabarett Christoph & Lollo Bildein, Stadl "Schispringerlieder-Tour" 4.2. Kabarett Günter Schütter Großwarasdorf, KUGA "Verwahrlost aber high" 5.2. Faschingskonzert "Hahaha Eisenstadt, Schloss Haydn" Esterhazy 16.2. Aufführung "Die Schöne und Oberschützen, Kulturzentrum das Biest - das Musical" 17.2. Show "Auf dem Roten Stuhl Mattersburg, Kulturzentrum - mit Gery Seidl, Bernhard Egger plus Band" 21.2.-10.4. Ausstellung Ilse Gewolf Oberschützen, Kulturzentrum 24.2. Kabarett Marco Pogo Großwarasdorf, KUGA "Geschichtldrucker" 3.3.-12.11. Ausstellung "Der Fluss als Eisenstadt, Landesmuseum Grenze - Leben an Leitha Burgenland und Lafnitz" 8.3. Show "The Spirit of Eisenstadt, Kultur- und Freddie Mercury" Kongresszentrum 9.3. Kabarett Luis aus Südtirol Güssing, Kulturzentrum "Best Of(f)" 10.3. Aufführung "Loriots Mattersburg, Kulturzentrum dramatische Werke - Eine Loriot-Revue" 11.3. Konzert WIR4 Oberschützen, Kulturzentrum 11.3. Aufführung "Gut gegen Güssing, Kulturzentrum Nordwind" 14.3.-12.11. Ausstellung "Haydn @ Home Eisenstadt, Haydn-Haus - Privates, Wissenswertes, Amüsantes" 14.3.-12.11. Ausstellung "Franz Liszt - Raiding, Liszt-Haus Wunderkind, Weltstar, Abbé" 14.3.-12.11. Ausstellung Raiding, Liszt-Konzerthaus "Musikinstrumente aus Privatsammlung" 17.-19.3. Barock-Jazz-Festival Raiding, Lisztzentrum Raiding 25.3. Kabarett Aida Loos Großwarasdorf, KUGA "Arbeitsloos" 26.3. Aufführung St. Oberschützen, Kulturzentrum Petersburger Klassisches Ballett "Schwanensee" 30.3. Konzert Emerson String Eisenstadt, Schloss Quartet "Streichquartett Esterhazy I" 30.3.-11.6. Ausstellung "The Chairman. Eisenstadt, Landesgalerie Geschichten von Burgenland gemeinsamen Objekten und regionalen Zusammenhängen" 31.3. Konzert Quartetto di Eisenstadt, Schloss Cremona "Streichquartett Esterhazy II" 1.4. Konzert "Streichquartett Eisenstadt, Schloss III" Esterhazy 2.-5.4. Internationales Rust, Seehof Gitarrenfestival Rust 4.4.-28.5. Ausstellung Isabell Mattersburg, Kulturzentrum Trimmel und Josefa Trimmel Tscharmann 12.4.-25.6. Ausstellung "Fotoklub Oberschützen, Kulturzentrum Panoptikum" 15.4. Aufführung "Die Mattersburg, Kulturzentrum Tanzstunde" 15.4. Konzert Folkshilfe Großwarasdorf, KUGA 20.4.-5.11. Ausstellung "Kaiserliche Halbturn, Schloss Kindheit - Ein Leben für die Krone" 21.4. Aufführung "Eine giftige Eisenstadt, Kultur- und Affäre - Komödie von Kongresszentrum Michael Weger" 22.4. Konzert "Liebesszenen" Eisenstadt, Schloss Esterhazy 23.4. Konzert Chamber Orchestra Eisenstadt, Schloss of Europe Esterhazy 9.5. Konzert Konstantin Wecker Eisenstadt, Kultur- und Kongresszentrum 11.5. Konzert Die Paldauer Eisenstadt, Kultur- und Kongresszentrum 12.5. Show The Clairvoyants - Eisenstadt, Kultur- und Thommy Ten & Amelie van Kongresszentrum Tass 13.5. Konzert Ulli Bäer, Großwarasdorf, KUGA Matthias Kempf, Andy Baum 13.-21.5. Festival "Klangfrühling" Stadtschlaining, Burg Schlaining 14.5. "Konzert zum Muttertag" Eisenstadt, Schloss Esterhazy 17.5. Konzert/Tourauftakt Oslip, Cselley Mühle Garish, Ina Regen, Verena Altenberger 24.5. Konzert Rudy Giovanninni Eisenstadt, Kultur- und Kongresszentrum 26.-28.5. Brass Festival Raiding Raiding, Lisztzentrum 2./3.6. Show "Starnacht am Mörbisch, Seebühne Neusiedler See" 3.6. Kabarett Gernot Kulis Wiesen, Festivalgelände "Best of 20 Jahre Ö3-Callboy" 6.6.-27.8. Ausstellung Hermine Schlag Mattersburg, Kulturzentrum 7.-10.6. Festival "Nova Rock" Nickelsdorf, Pannonia Fields 9.-25.6. Liszt Festival Raiding Raiding, Lisztzentrum "Juni-Zyklus" 17.6. Show "Artists, Drums and Wiesen, Festivalgelände Fire - Unterwasserwelt" 22.6.-17.9. Ausstellung Wolfgang Eisenstadt, Landesgalerie Horwath Burgenland 23.6. Konzert Liedzentrum Eisenstadt, Schloss Heidelberger Frühling Esterhazy "Liedfest" 24.6. Konzert Die Seer Wiesen, Festivalgelände 24.6. Liederabend Florian Boesch Eisenstadt, Schloss Esterhazy 29.6. Kabarett Alex Kristan "50 Wiesen, Festivalgelände Shades of Schmäh" Ende Juni Sommerfestival Kittsee Kittsee, Schloss 4.-30.7. Schloss-Spiele Kobersdorf Kobersdorf, Schloss mit Premiere "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" von Ferdinand Raimund 6.-15.7. Kammermusikfest Lockenhaus, Burg 7.7. Festival "Butterfly Dance" Eisenstadt, Schlosspark 8.7. Lovely Days Festival Eisenstadt, Schlosspark 8.-30.7. Burg Forchtenstein Forchtenstein, Burg Fantastisch 11.7.-14.8. Burgspiele Güssing mit Güssing, Bühne Festwiese Premieren "Der Große Houdini" und "Die Schöne und das Biest" 12.7.-20.8. Oper im Steinbruch mit St. Margarethen, Steinbruch Premiere "Carmen" von Georges Bizet 13.7.-19.8. Seefestspiele Mörbisch mit Mörbisch, Seebühne Premiere "Mamma Mia!" 16.7. Konzert "Ein höfisches Eisenstadt, Schloss Fest" Esterhazy 17.7. Konzert Zucchero St. Margarethen, Steinbruch 18.7. Show "Schlagernacht am Mörbisch, Seebühne Neusiedler See" 19.7. Konzert Edmund St. Margarethen, Steinbruch 19.7. Konzert Howard Carpendale Mörbisch, Seebühne 2.8. Konzert Andrea Berg Mörbisch, Seebühne 3.-15.8. jOPERA Jennersdorfer Neuhaus am Klausenbach, Festivalsommer mit Schloss Tabor Premiere "Die schöne Helena" von Jacques Offenbach 4.-5.8. One Love Festival Wiesen, Festivalgelände 11.-12.8. picture on festival Bildein, Festivalgelände 13.8. Sommerkonzert Eisenstadt, Schloss Esterhazy 18.8. Aufführung "Hair - Das Wiesen, Festivalgelände Kult-Musical" 19.8. Aufführung "Mania - The Wiesen, Festivalgelände ABBA Tribute Show" 26.8. Konzert Pannonisches Eisenstadt, Schloss Jugendsinfonieorchester Esterhazy 5.9.-26.11. Ausstellung Victor Hugo Mattersburg, Kulturzentrum Portillo 9.9. Konzert Hubert von Goisern St. Margarethen, Steinbruch 12.9.-12.11. Ausstellung Lilly Hagg Oberschützen, Kulturzentrum 13.-24.9. Herbstgold Festival Eisenstadt, Schlosspark 22.9. Kabarett Malarina "Serben Großwarasdorf, KUGA sterben langsam" 28.9.-23.12. Ausstellung Hüseyin Isik Eisenstadt, Landesgalerie Burgenland 6.-22.10. Liszt Festival Raiding Raiding, Lisztzentrum "Oktober-Zyklus" 14.10. Konzert "Haydn Pur" Eisenstadt, Schloss Esterhazy 29.10. Konzert "Glanzwerke der Eisenstadt, Schloss Wiener Klassik" Esterhazy 8.-9.11. Burgenländische Tanztage Eisenstadt, KUZ 23 - Internationales Festival für zeitgenössischen Tanz 5.12.-10.1. Ausstellung "Geronimo Mattersburg, Kulturzentrum Gerald Koller - Karikaturen" 9.-10.12. Advent Festival Raiding Raiding, Lisztzentrum "Family Concerts" 14.12. Pannonische Weihnachtsgala Eisenstadt, Schloss Esterhazy